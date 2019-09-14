HDP Osmaniye İl Başkanı serbest bırakıldı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşürler yer aldığı gerekçesiyle HDP Osmaniye il ve merkez ilçe binalarında 5 bin 658 broşür ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mutlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Osmaniye il ve merkez ilçe binalarında yapılan aramada, "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan 5 bin 658 broşür ele geçirilmiş, daha sonra İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alınmıştı.