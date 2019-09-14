HDP’li başkan gözaltında

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Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde PKK'lı teröristlerin odun toplayarak geçimlerini sağlayan köylüleri taşıyan araca düzenlediği bombalı saldırıda 7 köylü hayatını kaybetti, 10 köylü de yaralandı. Alçak saldırıdan kısa süre önce HDP'li Kulp Belediyesi'ne ait bir aracın olay yerinde görülmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş Diyarbakır'da, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin Karman ile Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ise Kulp ilçesinde gözaltına alındı. Operasyonları genişleten güvenlik kuvvetleri akşam saatlerinde Kulp Belediye Başkanlığı'na da operasyon düzenledi.Belediye binası etrafını çeviren özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele ekipleri de belediye binasında arama yaptı. Soruşturma kapsamında Kulp'taki resmi kurumlar ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile belediye otoparkına giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler de inceleniyor. Hain saldırının yaşandığı bölgede köylülerin daha önce teröristler tarafından "Bölgeye girerseniz cesediniz çıkar" şeklinde ölümle tehdit edildikleri bildirildi.Terörle Mücadele ekipleri, HDP Osmaniye il ve merkez binalarında da arama yaptı. Toplam 5 bin 658 "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşür ele geçirildi. HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı.