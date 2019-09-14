İBB işçileri protestoya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçiler, belediye önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Belediye önünde 28 Ağustos'tan bu yana eylem yaparak işe dönme taleplerini dile getiren işçiler, "İşçiler burada, namus sözü nerede?", "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.

İSPARK AŞ'de otopark işçisi olarak çalışırken iş akdi feshedilen 31 yaşındaki Eyüp Karga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır işsiz kaldığını ve borçlarından dolayı bunalımdayken işe başladığını söyledi.

İSPARK'ta işe başlayınca hayatının değiştiğini, borçlarını ödemeye başladığını aktaran Karga, "İşimi güzel yapıyordum, seviyordum. Erkenden gelip işime başlıyordum. Ancak işten atıldıktan sonra yine borç içinde kaldım." dedi.

İŞÇİLERE VATANDAŞLARDAN DESTEK

Saraçhane'deki İBB binası önünde eylem yapan işçilere vatandaşlar da destek veriyor.

Emekli Resul Karahan da yaptığı açıklamada, Sultangazi'de oturduğunu ancak işçilere destek olmak için Saraçhane'deki belediye binası önüne geldiğini söyledi.

Kendisinin de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi bir Trabzonlu olduğunu dile getiren Karahan, "Televizyondan bu işçileri gördüm. Kendim gelip bakmak, destek vermek istedim. Ben de uzun yıllar işçilik yaptım. Bu işçilerin işten atılmaması için CHP namus sözü verdi. Şimdi bir hemşehrisi olarak kendisinden sözünü tutmasını bekliyorum. Bu insanlara yazık değil mi? Bunların evdeki ailesi, çocukları ne yapacak? Önümüz kış, bu insanlar nasıl geçinecek? Bir an önce işlerine iade edilsinler." diye konuştu.

Ev hanımı Sabriye Uzuner ise işçilerin haksız yere işten atılmasını üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, "Bu insanların mağdur edilmemesi lazım. Otoparkta, güvenlik hizmetinde çalışan bir insan neden işten atılır, anlayamıyorum. Bir an evvel işlerine dönsünler dönsünler." şeklinde konuştu.

Bu arada, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nden geçen bazı vatandaşlar da otomobillerini durdurup korna çalarak işçilere destek verdi.