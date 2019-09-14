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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın, yola döşediği el yapımı patlayıcıyla odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracı hedef alması sonucu şehit olanlar geride 13 çocuk ile acılı 3 eş bıraktı. Hain saldırıda şehit düşen 7 vatandaşımızdan Ömer, Abit ve Siraç Yıldız ile Ahmet Ay (23), dün Kulp Merkez Camisi'ndeki törenle uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve oğlu Eren'i 17 yaşında teröre kurban veren AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri katıldı.Törende konuşan Bakan Soylu, terör örgütünün, evine ekmek götürmek için çalışan masum insanları şehit ettiğini söyleyerek, "Her şeyi yapmalarına rağmen bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Bu topraklarda kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz. Bilmenizi isterim ki, sizin gibi şu anda kalbi kavrulan bir adam var. Dün akşam yanıp tutuşan, ailelerle konuşan bir adam var. 'Bana kardeşlerimle beraber olmanız vecibemizdir' diyen bir adam var. O da Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diliyor" dedi. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde omuzlara alınan cenazeler, vatandaşların "Kahrolsun PKK" , "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde taşındı. Şehitlerden Ömer, Abit ve Siraç Yıldız Kulp'a bağlı Koçkar köyünde Ahmet Ay ise Tuzla köyünde toprağa verildi.Yürekleri dağlayan saldırının kurbanlarından Ömer (15) ve Abit Yıldız (22) kardeşler, emekli güvenlik korucusu olan babaları Mehmet Yıldız ve anneleri Mehdiye Yıldız'ı yıllar önce kaybetmişti. Öksüz ve yetim kardeşlerine bakabilmek için küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan ve ortaokulu güçlükle bitirebilen Abit Yıldız, evlenmeye hazırlanıyordu. PKK'lı teröristler, 1994'te de amcaları İhsan Yıldız'ın evini basmış, amca İhsan Yıldız'ın yaralı kurtulduğu saldırıda eşi ve 6 çocuğu ise katledilmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan kuzenleri Siraç Yıldız da (23) daha önce ailesinden bir şehit vermişti. Bekar ve lise mezunu olan Ahmet Ay'ın annesi Taat Ay ise şeker hastalığı nedeniyle 2 gözünü kaybetmişti. Ahmet Ay, emekli muhtar babası Kutbettin Ay ile eli kulağı olduğu annesine bakıyordu.İhsan Çelikbilek (43) ve Mehmet Bozyel (17) için memleketleri Batman'da, valilik bahçesinde tören düzenlendi. Vali Hulusi Şahin'inin de katıldığı törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu ülke toprakları üzerinde gözü olanları, birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze ve güvenliğimize karşı maşa olarak kullananların hedefleri ne olursa olsun, biz Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde ilelebet bir ve beraber olarak bundan sonra da devam edeceğiz. Ödeyeceğimiz her türlü bedele rağmen devam edeceğiz. Bu alçakların, hainlerin, gözü dönmüş uşakların içeride ve dışarıda ne kadar destekçisi olursa olsun, bu evlatların ve insanların kanları üzerinde gözyaşlarının üzerinden ne kadar siyaset yapmak isteyen olursa olsun, ne kadar makam mevki sahibi olmak sahibi olmak isteyen olursa olsun, onların ne kadar sevicisi ne kadar destekçisi olursa olsun, biz bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Törenin ardından 2 şehit, teröre lanet sloganları ve Kürçe ağıtlarla, Asri mezarlıkta toprağa verildi.Şehitlerden 5 çocuk babası Sinan Diger (44), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Çağlayan Camii'ndeki törende konuşan Vali İlker Gündüzöz şunları söyledi: "Senin ailen bizim ailemiz, evlatların bize emanettir. Allah mekanını cennet eylesin. Hainler hesap verecekler. Allah şahittir. Bu aziz milletimizin önünde söz veriyoruz, o katleden hainlere en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibariyle sen şehit oldun, herkese Allah şehadeti nasip eylemez. Çok büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için, vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum; hainlere gereği yapılacak ama uzantıları şehir içinde dolaşanlar, legal kisvelerin altında dolaşanlar, sizlere de sesleniyorum, çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin diyetlerini bu aziz millet verecek." Değer, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşilce Mahallesinde toprağa verildi.