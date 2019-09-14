Son dakika: 223 astsubay hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ankesör soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı 2017 yılından bu yana titizlikle yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, 223 muvazzaf Astsubay askeri pernonel hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de gece 01.00 itibari ile gözaltı ve yakalama işlemi başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.

Ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ imamları ile görüşmeşer gerçekleştiren şüpheli askeri personelin, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda belirlenen isimler olduğu kaydedildi.

Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29 kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2491 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. Bu şüphelilerden 2175'inin yakalandığı, yakalanan şüphelilerden 553'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları , 255'inin tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları/delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. 1367'sinin ise tutuklandığı kaydedildi.