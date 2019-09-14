Soruları çalan 165 kişiye operasyon

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün mülkiye yapılanması kapsamında 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının örgüt mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83'ü yakalandı. Ankara merkezli 45 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 165 şüpheliden 83'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.Bu arada Zonguldak'ta, sosyal medyada yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bu arada Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındı. Niğde merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.