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Apartman yandı, bina sakinleri mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Apartman yandı, bina sakinleri mahsur kaldı
İstanbul Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 920 Sokak'ta bulunan Karahan Apartmanın giriş katındaki dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar önce daireyi ardından binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı. Kolu yanan bir çocuk iple aşağıya indirilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişiyi merdivenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
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Apartman yandı, bina sakinleri mahsur kaldı
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