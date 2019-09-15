Babasıyla aynı kaderi paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

Mardın'ın Ömerli ilçesinde 7 Eylül günü PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı ve önceki gün şehit oldu. Acı bir tesadüf de ortaya çıktı. Şehit Emen'in babası Mehmet Emin Emen'in de 26 yıl önce aynı gün, 13 Eylül 1993'te Kayaüstü mevkisinde PKK'lılar tarafından 38 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi. Şehit Emen dün Kayaüstü mahalle mezarlığında babasının mezarının yanına defnedildi.