Hurinaz Ana da eylemde

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde 3 Eylül günü başlattığı oturma eylemine dün 4 aile daha katıldı. Böylece eylemdeki aile sayısı 32'ye yükseldi. Bitlis'ten gelen Hurinaz Omay (82) "Oğlum Rıfat, askerliğini yapmıştı. 22 yaşındaydı. Evliydi ve 2 çocuğu vardı. 19 yıl önce kaçırıldı. PKK, 'Ben Kürtlerin temsilcisiyim' diyor. Peki, neden 40 yıldır sadece Kürtleri öldürüyor. Kulp'ta öldürdükleri 7 kişi de Kürt değil miydi? HDP ciğerimizi yakıyor. Milletvekillerine sesleniyorum, bu kadar anne burada bekliyoruz. Yavrularımızı bize geri getirin. Bu yaşlı halimle Kandil'e, Mahmur'a kadar gittim. Ama eli boş döndüm. Ne oğlumu gösterdiler, ne de bilgi verdiler. Gittikleri yol kâfir yolu" dedi. Aileler önceki gün kendilerini ziyaret eden sanatçılara da teşekkür ederek "Bize umut ışığı oldular" dedi.Bu arada aileler hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek HDP hakkında suç duyurusunda bulundu.Bitlis'inGüroymak ilçesinden gelen baba Fadıl Kılıç, "Oğlum Faruk, Ahlât Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim görüyordu ve Bitlis Mimarlık Fakültesine geçiş yapmak istiyordu. Okul işlemleri için bir sabah evden ayrıldı ve bir daha da dönmedi. 22 yaşındaydı. Annesi üzüntüden vefat etti. Yavrumun akıbetini bilmiyorum. Bu zülümdür, sesimi herkes duysun" diye konuştu. Bitlis Güroymak'tan İstanbul'a çalışmaya giden ve 5 yıldan beri kendisinden haber alınamayan Çetin Yolaçan'ın babası Hubeydullah Yolaçanda gelini ve 2 torunuyla eyleme katıldı. Yolaçan, "Oğlum gelene kadar buradan gitmem" dedi. Muhittin Avunan da yeğeni Emrah Avunan'ın (24), 2015'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken çıktığı çarşı izninde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek oturma eylemine katıldı.