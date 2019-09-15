İHA avcısı ATOM’dan tam isabet

BUGÜN NELER OLDU

ASELSANtarafındangeliştirilen İhtarİnsansız HavaAracı (İHA)Tespit/Tahripve RaporlamaSistemi'ne bombaatarentegre edildi. Test atışlarınd antiİHAhedefleri havada başarıyla vurularaketkisizleştirildi.Tehdidin, radar tarafından tespit,takip ve sınıflandırılmasının ardındanelektro-optik sistemlerle teşhisinisağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip veRaporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatarentegre edildi. Konya Karapınar'daCumhurbaşkanlığı Savunma SanayiiBaşkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilenatışlı yetenek gösterimi testlerindemini İHA hedefleri havada başarıylavurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayansistemin en kısa süre içinde kullanımaalınması için çalışmaların hızlandırılmasınakarar verildi.