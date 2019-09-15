İHA avcısı ATOM’dan tam isabet

ASELSAN
tarafından
geliştirilen İhtar
İnsansız Hava
Aracı (İHA)
Tespit/Tahrip
ve Raporlama
Sistemi'ne bombaatar
entegre edildi. Test atışlarınd antiİHA
hedefleri havada başarıyla vurularak
etkisizleştirildi.
Tehdidin, radar tarafından tespit,
takip ve sınıflandırılmasının ardından
elektro-optik sistemlerle teşhisini
sağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip ve
Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar
entegre edildi. Konya Karapınar'da
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen
atışlı yetenek gösterimi testlerinde
mini İHA hedefleri havada başarıyla
vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan
sistemin en kısa süre içinde kullanıma
alınması için çalışmaların hızlandırılmasına
karar verildi.