Kumpasın da krıtık ismi

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MIT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada FETÖ imamlarıyla irtibatı ortaya çıkan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun, Balyoz kumpasının da kritik isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı.Hakkında oluşturulan suç istinatları sonrası Balyoz davasında 4 yıla yakın tutuklu kalan Emekli Albay Hanifi Yıldırım, Çelepoğlu'nun, 2011'de Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Aşırı Sağ Faaliyetler ve Harekât Merkezi Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Balyoz davasında hakkımızda oluşturulan isnatların çoğu Çelepoğlu'nun başında olduğu "Aşırı Sağ Faaliyetler" ve "Harekât Merkezi" şubelerinden gelen istihbarat raporlarına dayanıyordu. Belgelerdeki FETÖ parmağına ilişkin ilk şikâyetimi 2011'de yaptım. Onu genel komutanlığa, savcılığa şikâyet ettim. Ancak sonuçsuz kaldı. Onun FETÖ tarafından korunduğunu, bizi tasfiye ederek FETÖ'nün kadrosuna yer açmak istediğini o dönemde anlamıştım" dedi.Öte yandan FETÖ'nün firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil de emniyet imamı çıktı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan kararın gerekçesinde, 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Yasin Özdil'in örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "üst düzey B vasfında" görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu, toplam 20 bin 322 kez ByLock hedef IP'lerine erişim sağladığı vurgulandı. SABAH