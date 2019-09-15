Marketi silahla soyan hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Kartal'da bulunan bir markette meydana gelen silahlı gasp silahlı gasp olayı ile ilgili İstanbul Emniyeti Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İKAMETİNDE YAKALANDI

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 20 yaşındaki Galip Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli Kartal Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Galip Y.'nin bir adet 'İşyerinden hırsızlık' suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.