Sırbistan’da ‘Türk Film Haftası’ heyecanı

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Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türk Film Haftası'nda 11 film sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Belgrad Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenecek program kapsamında, Belgradlı sinemaseverler, Türk sinemasının önemli yapıtlarını izleme imkanı bulacak. Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında, belgesel, dram, komedi, korku ve aksiyon filmlerinin yer alacağı Türk Film Haftası'nda, izleyenlere geniş ve zengin bir film seçkisi sunulacağını söyledi. "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle pazar günü başlayacak Türk Film Haftası kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri de gösterilecek.