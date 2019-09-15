Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Su-35 heyecanı

Su-35 heyecanı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Su-35 heyecanı
Bu yıl TEKNOFEST'te Rus yapımı hava araçları da yer alacak. Önceki gün İstanbul'a gelen Ruslar'ın yüksek akrobasi hareketleri yapabilen Su-35 savaş uçağı festivalde yapacağı gösteri uçuşu öncesi dün Atatürk Havalimanı semalarında antreman yaptı. Su-35'in İstanbul'a iniş fotoğrafını paylaşan. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar"Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" diye yazdı. Festival kapsamında ayrıca Rus akrobasi ekibi "Rus şövalyeleri" de gösteri yapacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Su-35 heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN