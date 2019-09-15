Su-35 heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl TEKNOFEST'te Rus yapımı hava araçları da yer alacak. Önceki gün İstanbul'a gelen Ruslar'ın yüksek akrobasi hareketleri yapabilen Su-35 savaş uçağı festivalde yapacağı gösteri uçuşu öncesi dün Atatürk Havalimanı semalarında antreman yaptı. Su-35'in İstanbul'a iniş fotoğrafını paylaşan. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar"Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" diye yazdı. Festival kapsamında ayrıca Rus akrobasi ekibi "Rus şövalyeleri" de gösteri yapacak.