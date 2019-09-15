BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçi minibüsünün geçişi sırasında EYP'nin infilak etmesiyle 7 kişi şehit olurken yaşanan bu olayın ardından yurt genelinde "şehitlere saygı, teröre lanet" mitingleri düzenlendi.Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla terörü lanetledi. Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Bitlis, Van, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da, sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.Kentte sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan "Teröre Lanet Platformu" tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte terör örgütü lanetlendi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.Teröre tepki yürüyüşleri Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen "Teröre Lanet Yürüyüşü" ile de kınandı. Çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla terör örgütünü protesto etti.sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen "teröre lanet kardeşliğe davet" yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. İl merkezi, ilçe, belde ve köylerden vatandaşların katıldığı yürüyüş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başladı.teröre lanet yürüyüşünde bir araya gelen vatandaşlar terörü lanetledi. Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.teröre lanet yürüyüşü düzenlendi. 209 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleşti.sivil toplum örgütleri öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi. 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyen vatandaşlar, "Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez" sloganları attı.ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma yürütülen dosyada şüpheli olan M.S. örgüte nasıl katıldığını anlattı. M.S., 2012'de turizm işletmeciliği bölümünde okurken, HDP organizasyonuyla Suriye sınırını geçmek istediğini ancak Suruç'ta yakalandığını söyledi. İtirafçı V.K. ise ifadesinde, "HDP'de görevli olduğunu bildiğim kişi, kırsal alana gitmek istersem yardım edeceğini ve bana HDP binasına gelerek kendisini bulmam gerektiğini söyledi. Ramazan isimli kişiyle HDP il binasında buluştum. Kendisiyle beraber Yüksekova-Esendere bölgesinden PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan Gare kampına 4-5 gün yürüyerek ulaştık" dedi.VAN'ınGevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı. ANKARASABSABAH