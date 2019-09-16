40 STK’dan teröre tepki

BUGÜN NELER OLDU

DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesi kırsalında 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek amacıyla Iğdır'da bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, ortak basın açılmasıyla terörü lanetledi. Açıklamayı okuyan Memur- Sen Iğdır Şubesi Başkanı Erkan Çiğdem, Türkiye'nin hiçbir terör örgütü karşısında diz çökmeyeceğini belirterek, terör ve teröristle mücadelede, millet adına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerinin hep yanında ve arkasında olduklarını vurguladı. Ardından Diyanet- Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan'ın şehitlerin ruhları için dua okudu. AA