Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 40 STK’dan teröre tepki

40 STK’dan teröre tepki

Giriş Tarihi: 16.9.2019
DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesi kırsalında 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek amacıyla Iğdır'da bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, ortak basın açılmasıyla terörü lanetledi. Açıklamayı okuyan Memur- Sen Iğdır Şubesi Başkanı Erkan Çiğdem, Türkiye'nin hiçbir terör örgütü karşısında diz çökmeyeceğini belirterek, terör ve teröristle mücadelede, millet adına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerinin hep yanında ve arkasında olduklarını vurguladı. Ardından Diyanet- Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan'ın şehitlerin ruhları için dua okudu. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
40 STK’dan teröre tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN