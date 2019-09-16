Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak açıklama

Ankara'da Üçlü Suriye Zirvesi'nde 3 lider ortak açıklama yapıyor

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BAŞKAN ERDOĞAN

"Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz."

"Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir."

"Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

"(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."

"(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız."

"Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur."

RUHANİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Suriye Zirvesi açılışında yaptığı açıklamada, ''Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum. Bu üç ülkenin en önemli gündemi Suriye krizinin barışçıl yöntemlerle çözülmesi, terörizmle mücadele, anayasa komitesinin kurulmasını destekleme, sığınmacıların geri dönmesi, ülkenin yeniden onarımı'' dedi.