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Ankara'da yakalanan şüphelisi 'da tutuklandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 16:07
Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi Antalya'da tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen şüpheli A.K'nin Ankara'da olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ankara'da 12 Eylül'de gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından Manavgat'a gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği bildirildi.

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Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi Antalya'da tutuklandı
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