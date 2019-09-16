Avcılar’daki dizi setlerini aratmayan çatışmada flaş gelişme

İstanbul Avcılar'da yaşanan ve 7 şahsın yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyeti Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen Y.D., K.D., N.K., H.Ş. ve M.E.K. isimli şüpheliler aynı gün kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin olayda kullandığı tespit edilen 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 20 adet kocan ve 1 adet demir parçası da ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda olayın arda anlaşmazlığı nedeniyle oluşan husumetin devamında meydana geldiği belirlendi. Kavga taraflarından 6 şahıs ile birlikte konuyla ilgisi olmayan Ö.Ç. isimli kadının olay yerinden geçtiği esnada yaralandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.