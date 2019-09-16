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'da eylem yapan aileler parti binasından battaniye çıkarılmasına tepki gösterdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, binadan battaniyelerin çıkarıldığını görünce "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor." diyerek tepki gösterdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 21:18
Diyarbakır'da eylem yapan aileler parti binasından battaniye çıkarılmasına tepki gösterdi

Diyarbakır annelerinin, parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP'ye sert tepki

HDP il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından olay büyümeden engellenirken, araç parti önünden uzaklaştı.

"O YATAKLARDA EVLATLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ YATIRIYORLAR"
Aileler, terör örgütüne kaçırılmak için getirilen çocuklarının il binasından çıkarılan battaniyelerde yatırıldığını iddia etti.

Oğlu için oturma eylemine katılan Rauf Biçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor. Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var? O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar. Dağa götürüyorlar, örgüte katıyorlar."

Baba Süleyman Aydı ise partiye getirilen çocukların daha sonra gizli şekilde dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Arkadaşımız koştu, onlara müdahale etti. Baktık ki minibüste yüzlerce battaniye, tekrar korkudan hemen minibüsün içine koydular." diye konuştu.

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Diyarbakır'da eylem yapan aileler parti binasından battaniye çıkarılmasına tepki gösterdi
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