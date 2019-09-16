Harekât genişliyor

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'ye sızmaların kesilmesi için Çukurca'nın karşısındaki Metina ve Hakurk'a uzanan bölgede başlatılan Pençe- 2 harekâtı ile Şırnak'a sızmaları önlemek için Uludere'nin karşısındaki Haftanin-Sinaht Vadisi'nde yürütülen Pençe- 3 harekâtının kapsamı genişletildi.Pençe-2 harekâtında önemli mesafe alındı. Hakurk Vadisi içindeki Lelikan, Heşime, Kolit, Kevorti tepeleri, Ali Drej Boğazı, Ari Boğazı, Abdal Kuvi Dağı teröristlerden tamamen temizlendi. İran, Irak, Türkiye sınırının kesiştiği üçgende Mehmetçik, 2 bin 870 rakımlı stratejik hâkim tepelere ASELSAN tarafından geliştirilen ileri teknoloji ile donatılmış gözetleme kuleleri ve üs bölgelerine konumlandı.* Hakurk'un temizlenmesi ve yapımı tamamlanan gözetleme kuleleriyle 28 kilometre derinlik, 37 kilometre uzunluktaki Derecik, Şemdinli sınır hattı 24 saat denetim altında tutuluyor.* Güvenlik güçleri kış öncesi teröristlere son darbeyi vurmak için harekâtın yönünü karadan Çukurca yakınlarındaki Silo, Koordine Tepesi, Bermize, Şapan, Hacı Beg Çayı ve Kani Reş Sidekan, Bradost, Diyana bölgeleri ile Duhok kırsalındaki Gara Dağı ile Zaho, Amediye, Kanimasi, Şeladize, Bergara, Kafya Vadisi, Dereluk, Batufa, Sineke ve Kumri bölgelerine kaydırdı.* Pençe-2 kapsamında Erbil'in Çoman İlçesine bağlı Balayan ve Kalat bölgeleri önceki gece Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan 2 uçakla 45 dakika boyunca vuruldu. Balayan ve Kalat Kampları üst düzey terörist elebaşlarının da barındığı kamp olarak biliniyor.* Şırnak ve ilçelerine terörist sızmalarını önlemek için 24 Ağustos günü başlatılan Pençe-3 harekâtında ise Mehmetçik Uludere kırsalından Irak toprakları içindeki Haftanin- Sinaht Vadisi'nde operasyon başlattı. Kademeli olarak hava destekli etkili sonuçlar alınan harekâtta Haftanin Vadisi içindeki Perak, Kaşuran, Pusağa Vadisi, Keşan, Şeraniş, Mergasor ve Şeşdara Kamp alanlarının tamamı teröristlerden temizlendi. Mehmetçik harekâtın yönünü bu kez Zaho'ya bağlı Kanimasi kasabası yakınlarındaki Serziyal bölgesine kaydırdı. Öte yandan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili M. E. A gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi.Türkiye sınırına sıfır noktadaki stratejik öneme sahip Serziyal bölgesinde nokta operasyonlarla teröristlere ağır darbe vuruluyor. Çaresiz kalan teröristlerin kaçarken araziyi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayarak güvenlik güçlerinin harekât kabiliyetini zayıflatmaya çalışarak kaçmak için zaman kazanmaya çalıştıkları bildirildi. Bu kapsamda Serziyal bölgesinde 2'si uzaktan kumandalı, 2'si de basma düzenekleri olmak üzere A-4 ve C-4 tipi plastik patlayıcı ve amonyum nitrat gübresiyle desteklenmiş tahrip gücü yüksek toprağa gömülü 4 farklı noktada 4 el yapımı bomba uzmanlarca etkisiz hale getirildi.