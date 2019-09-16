Hastanede terör saldırısı: 12 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey şehrinde hastane otoparkında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Can pazarının yaşandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Çobanbey Hastanesi'nde maddi hasar oluştu. Yaralılar ilçedeki ve Kilis'teki hastanelere götürüldü. Patlamanın gerçekleştiği hastane yakınlarındaki birçok ev çöktü. Sivil savunma ekipleri evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları başlattı. Saldırının faillerinin yakalanması için bölgede kırmızı alarma geçildi. Türk ve yerel güvenlik güçleri tarafından saldırıların ardından soruşturma başlatıldı.