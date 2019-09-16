Hükümet Sistemi’ne yeni vizyon hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeni vizyon katacak çalışmada sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen çalışma bir rapor haline getirildi.Yapılan çalışmada öne çıkan başlıklar arasında zaman zaman milletvekillerinin Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmelerde de dile getirdiği yürütme ile yasama arasında iletişim güçlendirilmesi de bulunuyor. Bu konuda komisyon TBMM'nin görüşünü aldı.Çalışmalar kapsamında nöbetçi bakan modeli getirilmesi düşünülüyor. Buna göre yeni sistemde Meclis çalışmalarına katılma zorunluluğu bulunmayan bakanların belirli günlerde Meclis'e gelmeleri sağlanacak. Geçmişteki gibi nöbetçi bakan odası tahsis edilecek.