‘Organizasyon değişikliği’ bahanesiyle işçi kıyımı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li belediye başkanlarının intikam siyaseti tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi iştiraklerden çıkarılan bin 500'e yakın işçinin ardından, Spor A.Ş. ve İSTAÇ'ı da hedef aldı. Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nden 'Organizasyon değişikliği' ile duyurulan işten çıkarmalar şu şekilde yer aldı:Tesisler Müdürü Abdurrahman Aydın görevden alındı, yerine Teknik İşler Müdürü vekaleten atandı.Pazarlama Müdürü Deniz Adar görevden alındı, yerine Satınalma Müdürü Mehmet Erdoğan vekaleten atandı.Saha çalışanlarından sorumlu danışman Mesut Cengiz ile bir diğer danışman Rabiye Kazak görevden alındı.Tesisler Müdürlüğü'nde görevli Tesisler Koordinasyon Şefi Furkan Gökgöz'ün yerine Eğitmen Koordinasyon Şefi Mahmut Çakıroğlu atandı.Organizasyon Müdürlüğü'nde Hazırlık ve Düzenleme Şefi olan Habip Karataş'ın yerine Dış İlişkiler Şefi Arif Çetin'in vekaleten atandı.Proje Geliştirme Müdürlüğü'nde Özel Projeler Şefi olan Murat Yoldaş'ın yerine İş Geliştirme Şefi Erdem Öztürk atandı.Pazarlama Müdürlüğü'nden Pazarlama Şefi Özgür Beyazıtlı'nın yerine Kurumsal İletişim Şefi Berrin Arbak atandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'deki binası önünde 28 Ağustos'ta eyleme başlayan yaklaşık bin 500 işçinin protestoları da 19 günü geride bıraktı. Haksız uygulamalarla işten çıkarılan işçiler, sık sık "Söz namustur", "İşçiler burada, namus sözü nerede?", "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" sloganları attı.Boğaziçi Yönetim A.Ş.'deki işiden çıkarılan Şefik Önen de "İşe geri alınana kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Buradakilerin hepsi gariban insanlar. Hepimizin ekmek derdi var. Başka bir şey yok" diye konuştu.