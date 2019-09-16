Son dakika: Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Suriye krizinin çözümü için Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvelerin beşincisi bugün Ankara'da gerçekleşti. Zirveye Türkiye ev sahipliği yaparken, Rusya lideri Putin ve İran lideri Hasan Ruhani Erdoğan'ın konuğu oldu. Çankaya Köşkü'nde yapılan ikili görüşmelerin ardından ortak toplantıya geçildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani ortak açıklama yapıyor

BAŞKAN ERDOĞAN:

Suriye'nin bütünlüğü vce siyasi çözümde mutabakız. Görüşmeler verimli geçti, önemli kararlar aldık. İdlib'ten yeni göç trajedisine seyirci kalamayız. Önümüzdeki günlerde bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ed iyoruz. Anayasa Komitesi'nin teşekkülü diğer önemli konuydu. Kuralların belirlenmesinde yapıcı ve esnek tutum sergiledik. Siyasi sürecin ilerletilmesi için gayret gösterdik. Komitenin oluşumuna ilişkin pürüzler giderilmiştir. Usul kuralları konusunu da BM ile eşgüdüm halinde sonuçlandırarak Anayasa K omitesi'nin çalışmasının bir an önce başlamasını sağlamayı hedefledik.

"EN BÜYÜK TEHDİT PKK VE ONUN UZANTISI OLAN PYD/YPG'DİR"

Türkiye'nin milli güvenliği tarafından kritik önem taşıyan Fırat'ın doğusu gündeme geldi. Bölücü terör örgütü halkı silah altına sağlamaya, insanların mallarını gaspetmeye kadar her türlü zulmü işliyor. Dün Çobanbey'de hastaneye düzenlenen kalleş saldırı bunun en son örneğidir. Suriye'de DEAŞ tedbiri artık ortadan kalkmıştır. Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidi PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG'dir. Sayın Ruhani ve Sayın Putin'i Fırat'ın doğusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirdim ve düşünceleri kendileriyle paylaştım. Bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Özellikle burada mülteciler şehrinin oluşabileceğini, mülteciler için buralarda konaklayabileceği, ekip biçebileceği bahçelerinin yapılması konusunda hazırlık yapılmasının isabetli olacağını ifade ettim.

SINIRIMIZDA OLDU BİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bu tür bir insani altyapıyı oluşturmamızda fayda olacağını anlattım. Sınırımızda oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Amerika ile iki hafta içinde arzu ettiğimiz sonucuna ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya koyacağımızı her iki lidere anlattık. 3.6 milyon insana ev sahibi yapan ülkeyiz. Bu konuda birçok fedakarlıklarda bulunduk ve halen de bulunuyoruz. Çözümün Suriye toprakları içinde aranması gerektiğini ifade ettik. Terörden arındırdığımız 4 bin kilometrelik alana şimdiye kadar 360 bin mülteci geri döndü. Çocuklarını okula gönderiyorlar, temin ettiğimiz sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye'nin sığınmacı gücünü tek başına kaldıramayacağı ortadadır. Ülkemizin yeni bir göç akınını kabul etmesi de mümkün değildir. Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.

2 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİN BU BÖLGEYE YERLEŞTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye başta olmak üzere ülke dışında olan Suriyelilerin önemli bir bölümünün kimseye yük olmadan kendi topraklarında yaşamalarını temin edebiliriz. Türkiye olarak bu konuda gereken her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşümü için çalışmak istiyoruz. Irak, Lübnan ve Ürdün'le birlikte Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne dair uluslararası konferans düzenlenmesi için girişim başlattık. Ankara zirvesinin Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın tesisine katkıda bulunmasını temin ediyorum. Bir sonraki zirve toplantımıza önümüzdeki aylarda İran'da ev sahipliği yapma konusunda bizlerle anlaşan sayın Ruhani'ye bir kez daha teşekkür ediyorum.

RUHANİ

Amerika ya teröristleri destekledi ya da yersi müdahalelerde bulundu. Amerika'nın tutumu kabul edilemez. Amerika Golan Tepelerini bir saldırgana bağışlamıştır.

Yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda iyi bir fırsat ortaya çıktı. Astana sürecindeki bütün faaliyetlerimizi gözden geçirdik. Sahada gelişmeleri ve siyasi gelişmeleri inceledik. Neredeyse tüm konularda görüş birliğine vardık.

"ABD TEHLİKELİ DAVRANIŞ İÇİNDEDİR"

Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğün konusunda aynı fikirdeyiz ama ABD Suriye'yi bölmek istiyor. ABD tehlikeli davranış içindedir. Her 3 ülkede terörle mücadele edilmesi konusunda hem fikirdirler. İdlib'de terör varlığı güçlü hale geldi.