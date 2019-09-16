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Taraftar gruplarından bildiri

Giriş Tarihi: 16.9.2019
SPOR kulüplerinin taraftar grupları, yayımladıkları ortak bildiriyle çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek oldu. Galatasaray'ın "UltrAslan", Fenerbahçe'nin "Genç Fenerbahçeliler", Beşiktaş'ın ise "Çarşı" isimli taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından "Taraftar gruplarının ortak bildirisi" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan annelerimizin yanındayız. Bizler taraftar grupları olarak en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, bu feryadın son bulmasını, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz, kavuşma anını bekliyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz." denildi. Siyaset üstü olan bu direnişin dalga dalga büyüyerek korku dağlarını yıkacağı belirtilen açıklamada, "Ağlarsa analar ağlar, gerisi yalan ağlar." ifadelerine de yer verildi.
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Taraftar gruplarından bildiri
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