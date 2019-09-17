22 FETÖ’cü Yunanistan’dan sığınma talebinde bulundu

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FETÖ üyesi 22 kişinin Türkiye'den kaçarak Yunanistan'dan sığınma talep ettiği belirtildi. Newpost.gr'nin haberine göre, geçen ay Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, Kilimli (Kalimnos) Adası'ndaki karakola giderek Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmasının ardından 22 Türk daha Yunanistan'a sığındı. Site, 22 Türk'ün hangi tarihte sığınma talebinde bulunduğunu belirtmedi. Haberde, "Türkler, Kilimli Adası'ndaki limana gelerek hemen teslim oldular. Gülen yanlısı olduklarını ve hapis cezası endişesiyle Türkiye'yi terk etmeleri gerektiğini belirttiler. Sığınma talepleri gözden geçirilene kadar geçici sığınma belgeleri aldılar ve ardından adadan ayrıldılar" dendi. MİT'e gelişme hakkında bilgi verildiği de ifade edildi.Diğer taraftan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ örgüt üyesi yaklaşık 2 bin 800 kişinin İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğu belirtildi.FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 15 Temmuz gazisi Asım Bulat'ın ifadeleri kan dondurdu. Bulat, "Yaşlı bir teyze 'Ben şehit annesiyim, beni de mi vuracaksınız?' dedi. Oradaki albay Tanju Poshor da yaşlı teyzeye tekme attı. Biz en öndeydik. Ateş emri verildi. Ben bacağımdan vuruldum" dedi.