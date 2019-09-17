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Asker yeğeni için bekliyor

FURKAN NEHRİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Asker yeğeni için bekliyor
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Erzurumlu bir asker teyzesi de yer alıyor. Erzurum'da hastanede tedavi görürken, Diyarbakır'daki annelerin eylemini gören 65 yaşındaki Halime Şehitoğlu, tedavisini yarım bırakarak Diyarbakır'a gitti. Yeğeni 34 yaşındaki Sedat Sorgun'u annesi vefat edince teyze olarak kendisinin büyüttüğünü söyleyen Şehitoğlu, "Van'da vatani görevini yapıyordu. Terhisine 4 ay kala bir düğün için Erzurum'a gelirken teröristler alıp dağa götürdü. 5 yıl oldu, bir daha geri dönmedi. Paylaşamadığımız ne var. Kürt de bizim Türk de bizim. Bizim sesimizi duyun" diye konuştu.
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Asker yeğeni için bekliyor
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