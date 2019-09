Barış koridoru Rakka’ya inmeli

BUGÜN NELER OLDU

Suriye sorununa kalıcı bir siyasi çözüm ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilen üçlü liderler zirvesinin beşincisi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:"Gerek her bir liderle birebir, gerek üçlü gerekse heyetler halinde yaptığımız görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum. Zirvede, Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldık.İdlib'de tırmanan gerginlik, bugünkü görüşmelerimizin odak noktalarından biriydi. Daha önce defalarca yerinden, yurdundan edilen yüz binlerce insan, saldırılar nedeniyle yeniden göç yollarına düştü. Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.Görüşbirliğine vardığımız hususlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz. Gündemimizdeki diğer önemli konu anayasa komitesinin teşekkülüydü. Anayasa komitesinin üyeleri ve usul, kurallarının belirlenmesinde yapıcı ve esnek bir tutum sergiledik. Siyasi sürecin ilerletilmesi için gayret gösterdik. Nitekim ortak çabalarımızla komitenin oluşumuna ilişkin pürüzler giderilmiştir. Anayasa komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdık.Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare ettik. Bu mesele hem Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü hem de Türkiye'nin milli güvenliği bakımından kritik önem taşıyor. Hali hazırda Suriye topraklarının dörtte birinden fazlası bölücü terör örgütünün işgali altında bulunuyor. Dün Çobanbey'de bir hastaneye düzenlenen kalleş saldırı bunun en son örneğidir.Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG-PYD'dir. Bu ülkedeki PKK-PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir.Sayın Ruhani ve Sayın Putin'i Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisinde gelinen aşama hakkında bilgilendirdim ve düşüncelerimi kendileriyle paylaştım. Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Özellikle de burada bir mülteciler şehrinin oluşabileceğini ve mülteciler için buralarda konaklayabileceği ve ekip biçebileceği bahçelerini yapmaları noktasında bir hazırlığın yapılmasının isabetli olacağını ifade ettim. Suriye sınırımız boyunca böylece terör oluşumuna rıza göstermeden bu tür bir insani altyapıyı oluşturmamızda fayda olacağını anlattım.Nihai hedefimiz, Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun için şayet ABD ile 2 hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak, kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağımızı her iki dostumuza anlattım.Suriye'deki çatışma ortamından kaçan 3.6 milyon insana ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Son 8 yılda Türkiye olarak büyük fedakârlıklarda bulunduk, hâlâ da bulunuyoruz. Krizin ilk anlarından itibaren göç meselesine çözüm yolunun Suriye topraklarının içinde aranması gerektiğini ifade ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden arındırdığımız sadece 4 bin kilometrekarelik alana dahi şimdiye kadar 360 bin mülteci geri döndü. Bu insanlar şimdi kendi topraklarında huzur içinde yaşıyor, çocuklarını okula gönderiyor, sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye'nin sığınmacı yükünü tek başına taşıyamayacağı ortada. Ülkemizin yeni bir göç akınını kaldırması zaten mümkün değildir.Fırat'ın doğusundaki barış koridoru, mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. Hatta bu hattı Deyrizor ve Rakka taraflarına kadar indirebilirsek, geri dönecek sığınmacı sayısı 3 milyonu aşabilir. Böylece Türkiye başta olmak üzere Suriyelilerin önemli bir bölümünün kimseye yük olmadan kendi topraklarında yaşamalarını temin edebiliriz."Başkan Erdoğan, altıncı üçlü zirvenin İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağını açıkladı. Erdoğan, toplantının ardından Putin ve Ruhani onuruna yemek verdi.Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride de Suriye'de gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim reddedildi.Başkan Erdoğan, üçlü zirve öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz. Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretilebilmesi, bunların hayata geçirilebilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegâne girişimdir.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvenin çok başarılı geçtiğini söyledi. Putin, şöyle konuştu: "Kabul ettiğimiz bildiride, çözümün sağlanması için maddeler yer almakta. Suriyeliler kendi geleceklerini belirlemeli. Bu kapsamda anayasa komisyonu çalışmaları hızlandırıldı. Üç garantör ülke katılımıyla anayasa komitesi listesinin maddeleri onaylandı. Komitenin oluşturulması için Erdoğan ve Ruhani muazzam bir katkı sağladı. Artık Cenevre'den de bu karar çıkmalı." Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin kendi milli güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Putin, üç garantör ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğuna işaret etti. Bu arada Putin, Yemen sorununa ilişkin soru üzerine Kuran-ı Kerim'den bir ayet alıntılayarak, şunları söyledi: "Müslüman ülke olan Türkiye'de Kuran'dan atıfta bulunmak istiyorum. Allah'ın sözlerini hatırlayınız. 'Siz düşmandınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.' Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kuran'da sözler var." Öte yandan Putin, petrol tesisleri saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'a Türkiye ve İran'ı örnek göstererek, Rus hava savunma sistemi almaları önerisinde bulundu.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana sürecindeki tüm çalışmaları yeniden gözden geçirdiklerini belirterek, "Üç ülke Suriye konusunda görüşbirliğinde. Üniter yapı ve toprak bütünlüğü konusunda tavrımız ortak" dedi. Yabancı devletlerin Suriye'de bulunmasından üç ülkenin de rahatsız olduğunu vurgulayan Ruhani, "ABD ise Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır" ifadesini kullandı. Üç ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Ruhani, "Anayasa Komitesi tamamen oluştu. Bir an önce çalışmalarına başlamasını umut ediyoruz" diye konuştu.