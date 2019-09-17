Başkan Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı: Ömrünü demokrasiye adadı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının yıldönümü dolayısı yayınladığı mesajda, "İdam edilişinin 58. yıl dönümünde büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamımızdır. Merhum Menderes, verdiği büyük mücadele ile Türkiye'nin müreffeh,demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır. 'Yeter Söz Milletindir' şiarıyla 10 yıl boyunca bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir. 16-17 Eylül 1961'de yaşanan yürek dağlayıcı sahneler, milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bize ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.