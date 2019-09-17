Diyarbakır Kulp belediye başkanı Mustafa Gözlet kimdir ve nereli? Kulp'a kayyum atandı!

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin illerine kayyum atanmıştı. Şimdi de HDP'li belediye başkanı Mehmet Fatih Taş'ın tutuklanmasından sonra Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayyum atandı. Kulp kayyumu Mustafa Gözlet kimdir ve nereli? İşte bu sorunun cevabı...

KULP BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÖZLET KİMDİR?

19 Aralık Pazartesi günü Dikmen Kaymakamlığı görevine resmen başlayan Mustafa Gözlet aslen Denizli'nin Güney ilçesi nüfusuna kayıtlı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Gözlet daha sonra İngiltere'de politika alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek bir süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Teftiş Müfettişliği görevinde bulundu.

2009 yılında Kaymakamlık görevine başlayan Gözlet, Isparta, Adana ve Mersin'de Kaymakamlık Vekilliği yaptıktan sonra Kayseri Yeşilhisar'da 2,5 yıl Kaymakamlık görevinde bulundu. Daha sonrasında son yayımlanan Kaymakamlar kararnamesi ile Dikmen İlçesi Kaymakamlık Görevine atanan Mustafa Gözlet evli ve 2 çocuk babası.