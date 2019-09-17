Eski Bakan Sadullah Ergin tanık olarak dinlendi

Okur'un ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davanın daha önceki duruşmalarında Ergin'in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Ameliyat olduğunu belirterek 9 Temmuz'daki duruşmaya gelmeyen Ergin'in 25 Eylül'deki duruşmada dinlenmesine yönelik yeniden karar alınmıştı.

Alınan bilgiye göre, Sadullah Ergin, davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ikinci heyetinin duruşma yaptığı salona gelerek tanık olarak dinlenileceği 25 Eylül'deki duruşmada bulunamayacağını belirtip bugün beyanının alınmasını talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, İbrahim Okur'un avukatlarının salonda hazır bulunmaması nedeniyle Silivri'de tutuklu bulunan sanığa talebi sordu. Okur'un kabul etmesi üzerine duruşma açılarak Sadullah Ergin'in tanık olarak ifadesi alındı. Sadullah Ergin'in beyanın alındığı sırada Okur, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Ergin'in yaklaşık 1,5 saat süresince ifade verdiği öğrenildi.