Gizli bölmede yakalanan Türkiye sorumlusu hakkında iddianame

DHKP-C terör örgütü Türkiye sorumlusu Kamile Kayır, geçtiğimiz günlerde Halkın Hukuk Bürosu'na yapılan baskın sırasında yakalanmış, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamile Kayır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayır hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Kamile Kayır ile ilgili tanık ifadelerine yer verildi. İfadelerde şüphelinin DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye komitesinde yer aldığı, aynı zamanda örgüte ait Yürüyüş dergisinin genel sorumlusu olduğu belirtildi.

Bir tanık ifadesinde, şüphelinin DHKP-C tarafından İstanbul'da düzenlenen korsan gösteri, basın açıklaması ve eylemlerin tümünden haberdar olduğunu ancak hiçbirisine katılmadığını belirtti. Şüphelinin Derya kod adını kullandığı kaydedildi. Kamile Kayır, iddianameye yansıyan ifadesinde, "Yaptığım her şey haklı ve meşrudur, yaptığım her şey ile onur duyuyorum" dedi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

İddianamede, Kamile Kayır'ın, nasıl yakalandığına ilişkin detaylar da yer aldı. Şüphelinin, örgüte ait Halkın Hukuk Bürosu'nda bulunan bir kaloriferin arkasına konumlandırılmış 45x45 cm ebatlarındaki gizli bölüm içerisinde bulunduğu kaydedildi.

TANIKLAR İFADELERİNDE BAHSETTİ

İddianamede Kamile Kayır'ın yakalanma anları şöyle anlatıldı: "Uzun süre yapılan arama sırasında suç unsuruna rastlanılmamış olması nedeni ile ikametten ayrılmadan önce içeride herhangi bir malzeme kalıp kalmadığının kontrol edildiği esnada dublekste üst katta yatakhane olarak kullanılan odanın girişe göre karşı duvar sol köşesinde bulunan yatak çekildiğinde sallanan kalorifer peteğinden ve peteğin borularının tam olarak yerine oturmadığından şüphelenilmesi üzerine peteğin sökülmesi sonucunda arka kısımda beton duvarda tabandan yaklaşık 11 cm yükseklikte, yaklaşık 45x45 cm ebatlarında duvarda deliğin görülmesi üzerine delikten içeriye doğru bakıldığında "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "Amerikan köpekleri", "Emperyalizmin Köpekleri", "Katil Polis", "Halkın avukatları susturulamaz" şeklinde slogan atan terör örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeni ile haklarında yakalama emri bulunan şüpheli Kamile Kayır gizli bölme içerisinde dijital materyaller ve yaşam malzemeleri ile birlikte yakalandığı anlaşılmıştır."

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Kamile Kayır'ın yakalandığı gizli bölmede dijital materyaller de ele geçirildi. Şüphelinin gözaltında bulunduğu süre zarfında örgütsel tavır gösterdiği ve açlık grevi yaptığı belirtildi. İddianamede, Kayır'ın İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı ifade edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey yönetici konumunda "Türkiye sorumlusu" olduğu kaydedilen Kamile Kayır hakkında düzenlenen iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde Kamile Kayır ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.