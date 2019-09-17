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için 5’inci devriye

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Güvenli bölge için 5’inci devriye
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesi yapıldı. Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopterin dün saat 13.40'ta havalanmasıyla sınırın iki yakasında yaklaşık 1,5 saat süren ortak uçuş gerçekleştirildi. Uçuş tamamlandıktan sonra helikopterlerle saat 15.10'da yeniden Akçakale'ye dönüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, Akçakale Jandarma Komutanlığı'na indi. ABD'ye ait helikopterler ise yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü. 5'incisi tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülkenin askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.
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