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eski ’ne 15 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yapılan yargılama sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulu eski ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 14:45
HSK eski Genel Sekreteri’ne 15 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de Gaybubet evinde yakalanmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

15 YIL HAPİS

Geçtiğimiz aylarda hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenen Kaya'ya verilen ceza belli oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Mehmet Kaya, 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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HSK eski Genel Sekreteri’ne 15 yıl hapis
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