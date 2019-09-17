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Başkanı'nın yerine kaymakam atandı

'daki terör saldırısının ardından tutuklanan 'li Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 08:42
Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam atandı
KULP BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

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Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam atandı
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