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Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Perşembe akşamı ilçeye bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının, odun toplamadan dönen vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyon sonrasında aralarında HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP Kulp İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürünün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
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