Sahil Güvenlik’ten yabancı yatırımcıyı yıldıran cezalar

İstanbul'da faaliyet gösteren ve her gün yüzlerce turisti ağırlayan Yüzen Saray Turizm Organizasyon Taşımacılık Şirketi'ne ait Almalakia isimli eğlence ve restoran gemisi sahibi Iraklı işadamı, gemisine Sahil Güvenlik ekiplerince sürekli ceza kesildiğini belirterek isyan etti.

İlgili ilgisiz konularda sürekli gemisinin basıldığını ve yüksek meblağlarda cezalar kesildiğini belirten işadamı, bu durumun kasıtlı olarak sadece kendi gemisine yapıldığını iddia etti. Başka gemilerin de olduğunu, o gemilerde de nargile ve tütün ürünlerinin kullanıldığını söyleyen işadamı, sadece kendi gemisine nargile kullanımından dolayı ceza kesildiğini ileri sürdü.

ON BİNLERCE LİRALIK CEZA

Yatırımcı İşadamı, gemisine 11 Eylül günü 4 bin 200 lira, 19 Temmuz günü 88 bin lira ve çeşitli tarihlerde 6 bin 300 lira, 13 bin lira, 3 bin 600 lira tutarlarında cezalar kesildiğini, bu cezaların kendisini yıldırdığını ifade etti.

YATIRIMINI ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Dubai'deki şirketlerini Türkiye'ye getirmek istediğini, fakat Sahil Güvenlik'in kendisine yönelik baskılarından kaynaklı bu durumdan vazgeçmek üzere olduğunu söyleyen Iraklı işadamı, şu ana kadar Türkiye'ye 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını söyledi.