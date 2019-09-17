Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda Botan kod adlı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Teröristin 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Zınar kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta öldürülmüştü. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyine yönelik harekâtta ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.