Son dakika haberi: Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı bulunduğu belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıların tespiti ve yıkılması için harekete geçti. Ekipler ilçe ilçe tespit yapmaya başladı. Boğaz'daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı yapılara kadar tüm kaçakların yıkılması için çalışmalar yapılacak. Tespitler için ekip kuran bakanlık bir ay içinde tebligatları göndermeye başlayacak.

"BAKANLIK YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

İnşaat Mühendis Barçın Kayaman, yapılan uygulamayla yapı stokunun belirlenmesi olduğunu belirterek, "Ruhsatlı başlamış iskan almamış veya ruhsatsız olarak yapılan bir çok yapı bulunuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıları tespit edip aslında yapı stokumuzu belirlemek istiyordu. Bir de deprem gerçeğimiz var. Kaçak yapıların stokundan sonra da bu kaçak yapıların sağlamlığı ile ilgili de çalışma yapılacaktı. İmar barışının önceliği bu yapıların tespiti oldu. Bunun da kanunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2012'den önce yapılmış yapıları baz aldılar. Suistimaller oldu tabii. Yapı kayıt belgesinde beyan edip de aslında yerinde yapılmamış daha sonra biz bunu imar barışına sokarız görüşü olan bazı vatandaşlarımız oldu. Bakanlık mevcut durumu Google haritalardan tespit etmişti zaten. Ellerine verileri vardı. Yapılan beyanlarla bu veriler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar sonucunda çıkan farklar kaçak yapıları ortaya çıkardı. Bu kaçak yapılar tespit edilip tebligatlar gönderilecek. Verilen sürede eski haline getirilmezse bakanlık yıkım çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

4 MİLYON KAÇAK YAPI

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı olduğunu söyleyen Kayaman, "Kaçak yapıların bir çoğu Avrupa yakasında. Boğaz hattındaki yapılarla ilgi pek net bir sayı olmasa da kaçak yapılarının yoğun olduğu bölgeler Üsküdar, Beykoz, Sarıyer gibi ilçeler" ifadelerini kullandı.