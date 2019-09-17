Trafik polislerini tehdit edip ‘artık emniyette değilsiniz’ demişti! O şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi üzerinde 22 yaşındaki Oğuzhan A.'ya ait araç durduruldu. Araçta yapılan kontroller neticesinde şüpheli şahıs 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi ve 44/1-B maddesi hükümleri uyarında bin 237 lira para cezasına çarptırıldı ve aracı trafikten men edildi.

Şüpheli Oğuzhan A.'nın konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını, mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylediği bir video dikkat çekti. Bu video ardından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Trafik polislerini tehdit edip ‘artık emniyette değilsiniz’ demişti

İŞTE O MADDELER

32/3 maddesi: Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 lira idari para cezası uygulanır. Ayrıca araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilir.

44/1-B maddesi: Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zorundadır.