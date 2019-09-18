9 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3, Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçi operasyonlarda ise Bitlis'te 2, Hakari'de de 2 terörist öldürüldü.* Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye İlçesi yakınlarındaki Gara Dağı'nda silahlı 3 kişilik terörist grubun, sivil bir yerleşim yerine doğru hareket halinde oldukları tespit edildi. Nokta operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi.* Pençe-3 harekatı kapsamında Kuzey Irak'ın Şırnak Uludere sınırındaki Haftanin Vadisi'ne düzenlenen hava harekatında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesi içinde kalan Hiror Kampı Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Hiror'a bayrak diken Mehmetçik teröristlerin kaçmaya çalışırken tuzakladıkları mayın ve mühimmatları da tek tek imha etti.* Bitlis'in Sehi ormanları bölgesinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Panterler adlı JÖH timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.* Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.