ABD Kongresi’ne FETÖ eleştirisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye-ABD ilişkileri, Washington'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ABD Kongresi'nde düzenlediği panel ile tartışıldı. Terör örgütü FETÖ'nün dünyadaki faaliyetlerini Türkiye adına araştıran hukuk şirketi Amsterdam&Partners'ın kıdemli ortağı Robert Amsterdam, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerine ve ABD'nin tutumuna değindi, siyasetçileri eleştirdi. Amsterdam, "Gülen grubu açıktan faaliyet gösteren en büyük terör örgütüdür. Bu örgüt, ABD içinde kapsamlı yolsuzluk faaliyetlerinde bulunuyor. ABD'li siyasetçiler, ABD hukukuna büyük zarar veren ve büyük yolsuzluklar yapan Gülen örgütünden bilerek bağış almaya devam ediyor. ABD, FETÖ terör grubuna yılda 750 milyon dolar para aktarırken, bu salondan kimsenin Türkiye'nin kendi güvenliğini koruma adına attığı adımları sorgulamaya hakkı yok. FBI isteseydi bu örgütün suçlarını birkaç ay içinde ortaya çıkarırdı ancak üstüne gidilmiyor" dedi.