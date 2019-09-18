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merkezli operasyonu! 7 şüpheliden ikisi tutuklandı

merkezli 7 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:04
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu! 7 şüpheliden ikisi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan binbaşı Ö.C. ve üsteğmen F.M.G. tutuklandı, İ.A, İ.G, Ö.Y. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, aktif görevde olan 7 asker gözaltına alınmıştı.

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Çankırı merkezli FETÖ operasyonu! 7 şüpheliden ikisi tutuklandı
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