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'nün evlatlığı 'e 'dan yakın ilgi

'de başkanlık seçimlerini kaybeden , 'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı 'nün evlatlığı 'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi. Clinton,FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'i yemeğe davet etti. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 11:35
FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e Hillary Clinton'dan yakın ilgi

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.

FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e Hillary Clinton'dan yakın ilgi

FETÖ'NÜN EVLATLIĞINA YAKIN İLGİ
Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR
FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti..

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FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e Hillary Clinton'dan yakın ilgi
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