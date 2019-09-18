ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.

FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e Hillary Clinton'dan yakın ilgi

FETÖ'NÜN EVLATLIĞINA YAKIN İLGİ

Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR

FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti..