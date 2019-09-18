FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden işlemleri tamamlanan 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 muvazzaf asker tutuklanırken, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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