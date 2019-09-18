Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

'nün yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik Antalya merkezli düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 10:34
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden işlemleri tamamlanan 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 muvazzaf asker tutuklanırken, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
28 İLDE BÜYÜK FETÖ OPERASYONU! 53 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN