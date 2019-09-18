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'de operasyon: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve ()Başkanlığınca  gerçekleştirilen ortak operasyonda,  2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 22:05
Hakkari'de operasyon: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.

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Hakkari'de operasyon: 2 terörist öldürüldü
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