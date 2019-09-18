İngiliz milletvekillerinden terör örgütüne ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bir grup, terör örgütü YPG'yi ziyaret etti. 13 kişilik heyet Kamışlı kentinde teröristlerle bir araya geldi. O isimler arasında Muhafazakar Parti'den milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle de yer aldı. Görüşmede terör örgütüne destek sözü verildiği öğrenildi. Geçen sene de benzer bir ziyaret yapılmıştı. İngiltere geçen ay da YPG ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.