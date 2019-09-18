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’da operasyonu: Gözaltılar var

'da terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda gözaltılar var.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:22
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
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