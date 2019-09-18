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Kaçarken yakalandı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE FURKAN NEHRİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Kaçarken yakalandı
PKK'ya üye olmak suçundan aldığı 7 yıl 6 ay ceza Yargıtay tarafından onanan, Erzurum'un Karayazı ilçesinin HDP'li belediye başkanı Melike Göksu da otomobille kaçarken, Erzincan Erzurum karayolunda kardeşinin kimliği ile yakalandı. Tutuklanan Göksu'nun yerine, yasa gereği kayyum atanacak. Göksu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı. Göksu hakkında yerel seçimlerde hakkında onanmayı bekleyen cezası olduğu ortaya çıkmıştı. PKK üyeliğinden ceza alan Göksu, karara itiraz etmişti. İddiaya göre Göksu, Karayazı ilçesinde Bin'e yakın genci PKK'nın dağ kadrosuna gönderdi.
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